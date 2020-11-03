تراند اليوم : جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ ! !

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جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ واحدة من الجداول التي يتم الاهتمام بها بشكل منقطع النظير، حيث يظهر ذلك في كمية الاهتمام التي نسترعيها من هنا ومن هناك، وعلى هذا المنوال كان لا بد من وقفة نطرح بها عليكم الجدول الذي يخص الحفلات المتزامنة مع عيد الفطر السعيد، وكذلك مع الفنانيين الذين سيحيون هذه الحفلات المميزة، حيث العيون تذهب بنظرها إلى هناك إلى منطقة شرم الشيخ السياحية بما فيها من حفلات في ليالي عيد الفطر السعيد، وهذا ما استلهمناه في تقديمنا لكل تلك التفاصيل من جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ وغيرها فيما يلي.
جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ
اكتظاظ كبير جداً بجدول الحفلات الي سوف يقدم عليها نخبة الفن والفنانيين في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد وموسم الحفلات، هذا ونتمنى أن تكون هذه الحفلات ملائمة لكم وعلى قدر المسؤلية من منحكم للمتعة والإثارة والترفيه أنتم والعائلة برفقتكم.
النجم تامر حسنى سوف يحيي حفله الأول في فندق ريتز كارلتون بشرم الشيخ ويشارك في 3 فقرات فنية، الأولى مع المُطربة بوسي والثانية مع المطرب محمود الليثي والثالثة مع الراقصة صافيناز.
- استقرّ النجم اللبناني وائل جسار على إحياء حفلة في فندق سيتى ستارز إنتركونت يننتال في شرم الشيخ ويحتوى برنامج الحفل خاصته على 6 فقرات فنية كاملة بمَا فيها فقرة
- يتواجد رامي عياش والليثي ويسرا ودلوعة في فندق فيرمونت هليوبوليس، ويُشاركه نجمة الغناء الشعبي أمينة والمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا والراقصة الإستعراضية دلوعة.
- دينا وأمينة والفنان عمرو ربيع وموسى والراقصة صافينار سيحلون ضيوف في فندق “كونراد”، حيث يشارك فقرات الحفل هذا الفنانة الاستعراضية دينا وكذلك المطربة أمينة والمطرب العربي عمرو ربيع والمطرب المخضرم موسى والفنانة الإستعراضية صافينار.
- سيُحيى رامي صبري وذلك في فندق “هيلتون رمسيس” بشرم الشيخ.
- حكيم وفؤاد وبوسي: سوف يحي الحفل الخاص بالليلة الثانية من عيد الفطر كلاً من حكيم وفؤاد ودينا وبوسي، ونجم الأغنية الشعبية حكيم في مسرح لم يحدد بعد في شرم الشيخ.
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