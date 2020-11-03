تراند اليوم : جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ ! !

جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ واحدة من الجداول التي يتم الاهتمام بها بشكل منقطع النظير، حيث يظهر ذلك في كمية الاهتمام التي نسترعيها من هنا ومن هناك، وعلى هذا المنوال كان لا بد من وقفة نطرح بها عليكم الجدول الذي يخص الحفلات المتزامنة مع عيد الفطر السعيد، وكذلك مع الفنانيين الذين سيحيون هذه الحفلات المميزة، حيث العيون تذهب بنظرها إلى هناك إلى منطقة شرم الشيخ السياحية بما فيها من حفلات في ليالي عيد الفطر السعيد، وهذا ما استلهمناه في تقديمنا لكل تلك التفاصيل من جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ وغيرها فيما يلي.

جدول حفلات عيد الفطر 2018 في شرم الشيخ

اكتظاظ كبير جداً بجدول الحفلات الي سوف يقدم عليها نخبة الفن والفنانيين في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد وموسم الحفلات، هذا ونتمنى أن تكون هذه الحفلات ملائمة لكم وعلى قدر المسؤلية من منحكم للمتعة والإثارة والترفيه أنتم والعائلة برفقتكم.

النجم تامر حسنى سوف يحيي حفله الأول في فندق ريتز كارلتون بشرم الشيخ ويشارك في 3 فقرات فنية، الأولى مع المُطربة بوسي والثانية مع المطرب محمود الليثي والثالثة مع الراقصة صافيناز.