تراند اليوم : قناة بي ان سبورت ماكس بث مباشر لايف الثالثة beIN Sport Max 3 HD TV  تردد قناة بي إن ماكس 3 الجديد 2018

قناة بي ان سبورت ماكس بث مباشر لايف الثالثة beIN Sport Max 3 HD TV تردد قناة بي إن ماكس 3 الجديد 2018، تردد قناة بي ان سبورت ماكس الثالثة beIN Sport Max 3 HD TV تردد قناة بي إن ماكس 3 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات، قناة بي إن ماكس 3 هي إحدى قنوات مجموعة بي ان سبورتس الرياضية، حيث تخصصت في نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بالجابون 2017، كما أنها تبث مشفرة، ويصل إشتراكها إلى 170 جنيه للمشتركين في باقة بي إن سبورت إش، أما المشتركين الجدد فسيصل قيمة الاشتراك إلى 823 جنيه.

تبث القناة بتقنية الـ HD عالية الجودة، لتنال إعجاب متابعيها في كل مكان، كما تبق القناة يوميًا على مدار الساعة بلا توقف، كما أن القناة ستقوم بتقديم إستديوهات تحليلية قبل وبعد المباريات، لمتابعة القناة يمكن الإشتراك بالباقة، وضبط تردد القناة عبر النايل سات أو سهيل سات.

ولكن في حقيقة الأمر، أن تردد بي إن سبورت ماكس، سينقل جميع مباريات البطولة الإفريقية على القمر الصناعي سهيل سات القطري مجانًا بدون اشتراكات، ولكن بالنسبة لقمر الصناعي النايل سات، تنقل مباريات كاس العالم على الهواء مباشرةً بنظام الاشتراكات الشهرية.

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