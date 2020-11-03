تراند اليوم : جدول حفلات عيد الفطر 2018 في لبنان ! !

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جدول حفلات عيد الفطر 2018 في لبنان على الرحب والسعة من الشركات التنظيمية لتلك الحفلات، وحتماً كم من الجمال يسيطر ويهيمن على الأرجاء جراء البحث عن الحفلات المميزة التي يقدمها كوكبة من الفنانيين العظام هؤلاء، وإننا بصدد تعريفكم بالحفلات تلك مع أماكن عقدها وكل ما يخص هذا الأمر من تفاصيل، وحتمياً ليس هناك ما هو أجمل من حفلة تقذف المتعة في قلوبنا في ليلة العيد الأولى بعد طول إنتظار، ولهذا آثرنا تقديم جدول حفلات عيد الفطر 2018 في لبنان لكم فيما يلي بالتفصيل.
حفلات عيد الفطر في لبنان 2018
- هيفاء وهبي وفارس كرم في فندق لو رويال (لبنان) يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر تموز – يوليو لعام 2018 في فندق Le Royal.
- وائل كفوري في مهرجان أعياد بيروت (لبنان) يوم السبت الواقع في الثامن عشر من تموز – يوليو 2018 في الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.
- أيمن زبيب و ملحم زين و مجد فوعاني في فندق مسابكي (لبنان) يوم الأحد التاسع عشر من تموز – يوليو 2018
- معين شريف و رويدا عطيه في شتورة بارك أوتيل (لبنان) يوم الاثنين العشرين من تموز – يوليو 2018
- ملحم بركات و معين شريف في الأطلال بلازا (لبنان) يوم السبت الثامن عشر من شهر تموز – يوليو لعام 2018