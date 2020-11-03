تراند اليوم : متى تبدا اجازة عيد الفطر 1439 ! !

يتسائل الصغار والكبار الأن عن موعد عيد الفطر في اخر أيام شهر رمضان المبارك، فمتى تبدا اجازة عيد الفطر 1439هـ، هذا ما سنعرفه من خلال متابعة قارئة هذا مجلة، حيث يتلهف الأطفال لقدوم العيد حيث الفرح واللعب والمرح والهدايا والعديد من مظاهر العيد التي تسود جميع أرجاء العالم إحتفالا بقدوم عيد الفطر وذلك بعد مرور ثلاثين يوما على صيام شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وإياكم بالخير واليمن والبركات، إليكم الأن ما تودون معرفته عن متى تبدا اجازة عيد الفطر 1439هـ، 2018م.

تبدا اجازة عيد الفطر 2018

تم إقرار إجازة عيد الفطر لهذا العام 2018م، 1439هـ لكافة موظفي الدولة ومظفي الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية حيث تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 2018/ 6/ 22م ، وتنتهي يوم يوم 8 من شوال الموافق 2018/ 7/ 2م على أن يعود كافة الموظفين والعاملين إلى أعمالهم ومكاتبهم بنهاية هذا الإجازة.

كما تشمل الإجازة المدارس والمؤسسات والشركات والجامعات، كما تم التنويه على الإلتزام بهذه المواعيد ومن يخالف هذه المواعيد يتحمل كافة العقبات.

كما وتم إستثناء العديد من المرافق الحيوية منثل المطارات والأجهزة الأمنية والمستشفيات والمنافذ الحدودية من أجمل تسيير أمور المواطنين الحفاظ على أمنهم وسلامتهم أثناء الإجازة.

وتستعد العديد من الدول العربية لستقبال عيد الفطر لهذا العام بالعدي من المهرجانات والإحتفالات العامة التي تملؤ السماء بألعابها النارية، ومن هذه الدول التي عودتنا على متابعتها عن كثب هي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبي التي تعد مقصدا للعديد من السياح حول أرجاء العالم.

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