تراند اليوم : جدول حفلات عيد الفطر 2018 في مصر ! !

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اهتمام كبير بالفن والفنانيين في جمهورية مصر العربية، ولعل جدول حفلات عيد الفطر 2018 في مصر يربهن بشيء ملموس على هذا المعتقد السائد والذي نواريه لكم ليظهر بأجمل حلة لكم بكل ما يحمله من تفاصيل مختلفة، وإننا سعيدين جداً بتقديم مثل هذه الموضوعات لكم، التي كانت محط اهتمام الأفراد، وعلى هذا الأمر نجد ان الكثير من المسارح تم الإعلان عن فتح أبوابها للأفراد ليعيشوا أجمل اللحظات مع نخبة الفنانيين الذين يهتمون بشكل كبير بإطراء الفرح ومنحه على من يتابعونهم من على خشبة المسارح، وتفصيل جدول حفلات عيد الفطر 2018 في مصر نقدمه تالياً.
جدول حفلات عيد الفطر في مصر
جمهورية مصر العربية فيها العديد من المسارح والكثير من الفنانيين الذين اسهوا وبشكل كبير في تقدم الفن والمتعة والتشويق، وفيما يلي نفسر هذا أكثر مع جدول حفلات عيد الفطر 2018 في مصر.
- وائل جسار يستقبل العام الجديد فى سيتى ستارز، حيث سيحل ضيف على فندق سيتى ستارز بالقاهرة، ومن ثم فندق كونكورد السلام وفندق سيتى ستارز.
- تامر حسنى فى النيل هيلتون برفقة المطربين محمد الليثى وبوسي في مسارح شرم الشيخ في الليلة الأولى من عيد الفطر.
- رامي صبري بفندق رمسيس هيلتون يليها في الليلة القادمة في فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة
- دويتو حمادة هلال وحجازى متقال سيقيمان حفل غنائي كبير داخل أحد المطاعم الكبرى في القاهرة على أعقاب ليلة عيد الفطر السعيد.
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