تراند اليوم : اول ايام عيد الفطر في تركيا 2018 : اول ايام عيد الفطر في فرنسا 2018

ننشر لكم أيها الصائمون موعد اول ايام عيد الفطر في فرنسا 2018 ، و اول ايام عيد الفطر في تركيا 2018 ، موعد اول ايام عيد الفطر في تركيا لعام 2018 - 1439 اعلنت مديرية الشؤون الدينية التركية ان اول يام عيد الفطر في تركيا 2018 - 1439 هو يوم الجمعة الموافق 15 / 6 / 2018 ،وسوف تبدأ العطلة الرسمية لجميع الدوائر في تركيا يوم الخميس الموافق تاريخ 14 / 6 / 2018 .

يحتفل المسلمون اليوم في معظم أنحاء العالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك بعد أن صاموا طيلة شهر رمضان وامتنعوا عن الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها.

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تقضي التقاليد في تركيا بقضاء أيام العيد مع الأسرة الكبيرة. وعلى مدى أيام العيد الثلاثة يزور الأتراك جميع أفراد العائلة مع إعطاء الأولوية لزيارة أكبر أعضاء العائلة سنا ثم من هم أقل سنا هذا و لا يزال بعض الأتراك يحتفظون بعادة تقبيل اليد اليمنى لمن هو أكبر منهم سناً. بالإضافة إلى الحشود التي تتدفق على المقابر، وخاصة في اليوم الأول.

يميل بعض الأتراك إلى تمضية عيد الفطر في منازلهم على الرغم من أن كثيرا من العاملين والموظفين ينتهزون هذه الفرصة لقضاء العطلة خارج المدن.

هذا و تقوم بلدية إسطنبول بخفض تعريفة النقل بنسبة 50% خلال عطلة العيد، كما يكون عبور جسر شهداء 15 يوليو وجسر السلطان محمد الفاتح مجانياً.