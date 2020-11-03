تراند اليوم : اماكن ومواعيد حفلات الفنانين في عيد الفطر 2018!!

إكتظاظ كبير جداً في مواعيد الحفلات التي تخص الفنانيين العرب، فيما يلي نقدم لكم اماكن ومواعيد حفلات الفنانين في عيد الفطر 2018 في هذا الموسم، مع الإشارة إلى أن أماكن الفنانيين وحفلاتهم في هذا العيد مميزة ومختلفة وتحتوي على الكثير من الحجوزات، والامر الآخر المميز في هذا الأمر هو أن مواعيد الفنانيين متلاصقة مع احتياجات المتابعين والمشاهدين لهم، وما بين هذا وذاك تشهد تذاكر الدخول إلى تلك الحفلات إقبال كبير للغاية، ولهذا نقدم لكم اماكن ومواعيد حفلات الفنانين في عيد الفطر 2018 إيماناً بجمالها.

اماكن ومواعيد حفلات عيد الفطر 2018

فيما يلي رصد مميز لكل الأماكن التي ستحتوي على حفلات عيد الميلاد، وهي تلك المواعيد المميزة التي تتزامن مع اليوم الأول لعيد الفطر السعيد.

هيفاء وهبي وفارس كرم في فندق لو رويال (لبنان)، حيث تحيي النجمة الجماهيرية العربية هيفاء وهبي أهم وأقوى وأجمل حفلات عيد الفطر المبارك في بلدها الأول لبنان يوم السبت الموافق الثامن عشر من شهر تموز – يوليو لعام 2018 في فندق Le Royal.

وائل كفوري في مهرجان أعياد بيروت (لبنان)

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حيث يحيي ملك الأغنية الرومانسية العربية النجم وائل كفوري أقوى حفلات مهرجان حفل “أعياد بيروت 2018 – Beirut Holidays” وذلك يوم السبت الواقع في الثامن عشر من تموز – يوليو 2018 في الواجهة البحرية للعاصمة بيروت.

أيمن زبيب و ملحم زين و مجد فوعاني في فندق مسابكي (لبنان)

وهنا يحيي النجمين أيمن زبيب والفنان ملحم زين والفنان مجد فوعاني الحفل المميز في فندق مسابكي بمناسبة عيد الفطر السعيد في بيروت.

معين شريف و رويدا عطيه في شتورة بارك أوتيل (لبنان)

وفي هذه المحطة يحيي النجمين معين شريف والفنانة رويدا عطيه حفل مميز جداً بمناسبة عيد الفطر السعيد في شتورة بارك أوتيلفي لبنان.

ملحم بركات و معين شريف في الأطلال بلازا (لبنان)

الآن وبمناسبة عيد الفطر السعيد يحيي كل من الموسيقار ملحم بركات والنجم العربي معين شريف حفل في الأطلال بلازا بلبنان.

نتمنى من هذه الحفلات أن تكون مميزة لهذا الموسم كما سابق الأزمان في المواسم السابقة من كل عيد.