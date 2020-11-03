الاكثر مشاهدة اليوم - الفنانة درة تفاجئ معجبيها بعقد قرانها

فاجأت الفنانة التونسية، درة، معجبيها، اليوم الاثنين، بإعلان عقد قرانها.

وشاركت درة صورا لها من حفل عقد قرانها على عريسها المهندس المعماري المصري، هاني سعد، الذي تم في مدينة الجونة.

واقتصر الحضور في عقد قران درة على الأهل وعدد من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.

وكانت درة حضرت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي أسدل الستار عليه الجمعة الماضية.

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يشار إلى أن درة التونسية كانت مخطوبة من رجل الأعمال التونسي، قيس مختار، في عام 2011.

وقالت إن فسخ خطوبتها يعود إلى حبها للفن، لافتة في تصريحاتها لبرنامج "أنا والإخوان" على فضائية "القاهرة والناس" المصرية: "حبي للفن وإصراري على التمثيل هما السبب في فسخ خطوبتي، فعملي في القاهرة وخطيبي السابق رجل أعمال وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، وكان من الصعب التوفيق بين حياتي الشخصية والمهنية، لكن تفضيلي للفن لن يدوم".

ومن أبرز أعمال درة الفنية في مصر، أفلام "هي فوضى" للمخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف، و"كذبة كل يوم"، و"حديد"، ومسلسلات "سجن النسا" و"زي الورد"، أما من أبرز أعمالها في تونس "باب الفلة" و"7 شارع الحبيب بورقيبة".