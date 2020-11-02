ظاهرة فلكية ستغزو سماء الوطن العربي في نوفمبر

أعلنت جمعية "فلكية جدة"، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، عن ظاهرة فلكية سيتم رؤيتها في السماء طوال شهر نوفمبر الحالي بالعين المجردة.

وقال رئيس جمعية "فلكية جدة" ماجد أبوزاهرة، "إن كوكب الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة".

وأضاف أبو زاهرة "عند رؤيته من خلال تليسكوب متوسط، يلاحظ أن حجم قرصه الظاهري تقلص، في حين تزداد إضاءته، حيث يظهر في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 81% بنور الشمس في الوقت الحالي"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأشار رئيس جمعية "فلكية جدة" إلى أن كوكب الزهرة انتقل من سماء المساء إلى سماء الفجر في الثالث من يونيو 2020، في ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي، موضحا أن هذا يحدث مرة واحدة كل 584 يوما، وبعد ذلك وصل في العاشر من يوليو 2020 لذروة لمعانه بسماء الفجر في ما يسمى "أعظم قدر من الإضاءة"، حيث كان ألمع 30 مرة من نجم الشعرى.