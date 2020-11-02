تراند اليوم : كاميرا ترصد دهس فتاة بشكل متعمد في بريطانيا

وكالات/الخليج 365/

أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في مدينة برمنغهام البريطانية، سيارة تصطدم فتاة بشكل متعمد، قبل أن تلوذ بالفرار.

وكانت الفتاة الضحية تسير بجانب صديقتها على رصيف الشارع، بشكل عادي، فإذا بسيارة تتقدم صوبها، ثم تقوم بدهسها، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

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وجرى نقل الفتاة البالغة من العمر 17 عاما إلى المستشفى، في وضع صحي حرج، وما زالت تخضع للعلاج منذ 28 من يناير الماضي.

وقدمت شرطة ويست ميدلاندس، مواصفات السيارة، بغرض تعقب سائقها، وهي عربة صغيرة من نوع "بي إم دبليو فايف".

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