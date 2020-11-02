تراند اليوم : الاجهاد يزيد خطر الاصابة بالسمنة

لندن - الخليج 365

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المتكرر يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسمنة على المدى الطويل. وأجرى الدراسة باحثون في كلية لندن الجامعية في بريطانيا، ونشرت في دورية (Obesity) العلمية.

وراجع فريق البحث حالة 2527 من الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 54 عامًا، شاركوا في دراسة استمرت أربع سنوات.

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وقام الباحثون بقياس مستويات "الكورتيزول" وهو هرمون يفرزه الجسم أثناء تعرضه للإجهاد، ووجدوا أن التعرض لكميات مرتفعة من هرمون "الكورتيزول" على مدى عدة أشهر يرتبط مع زيادة فرص إصابة الأشخاص بـ زيادة الوزن.

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وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الأشخاص الذين يتعرضون للإجهاد يميلون إلى الإفراط في تناول الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والسعرات الحرارية المرتفعة، وهذه العوامل ترفع فرص الإصابة بالسمنة.

وقالت قائدة فريق البحث د. سارة جاكسون إن هذه النتائج تقدم دليلاً واضحًا على أن الإجهاد المزمن يرتبط مع زيادة فرص الإصابة بالسمنة.

وأضافت أن زيادة مستويات هرمون "الكورتيزول" مرتبطة أيضا مع زيادة الدهون حول البطن، وهذا عامل خطر يزيد فرص الإصابة بـ أمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة.