تراند اليوم : الفنان عمرو سعد يعلق على خبر زواج شقيقه من سمية الخشاب

القاهرة ـ الخليج 365

علق الفنان المصري عمرو سعد على ما تم نشره بشأن زواج شقيقه الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب، وحقيقة خلافهما.

الفنان عمرو سعد قال إنه شعر بحالة من الغضب الشديد بسبب مبالغات الإعلام ومن كل الأخبار التي يتم تداولها عن شقيقه وزواجه من الفنانة سمية الخشاب، وأكد أن القضية تم تضخيمها.

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عمرو لم ينفي حدوث الزواج وقال إن الخبر تم تضخيمه بشكل مبالغ به وأضاف: “كل واحد حر في حياته ويجب احترام خصوصية كل فنان وكل إنسان”.

عمرو سعد نفى كذلكوجود أي خلاف بينه وبين شقيقه وأكد أنه غنى شارة مسلسله الجديد.

يُذكر أنه قد ترددت عدد من الشائعات عن وجود خلاف بين الفنان أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب