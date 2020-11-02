تراند اليوم : شاهد نت باب الحارة 9 .. مشاهدة مسلسل باب الحارة 9 الحلقة الاولى بجودة عالية

عادت الدراما الشامية باب الحارة 9 لشاشة قناة ام بيسي حاملة بطياتها أحداثاً جديدة عن البيئة الشامية التي تروي حقبة وقوع الشام تحت الانتداب الفرنسي ولتنقل باب الحارة أيضاً طبيعة العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة لدى الاهالى في تلك الحقبة.ويحمل الجزء التاسع من باب الحارة تفاصيل جديدة تتعلق بتبنى أبوعصام لأحد الأطفال اللقطاء،ووقوع عقيد الحارة معتز بأسر الفرنساوي.

ومن الاحداث الجديدة التي يتضمنها باب الحارة 9 ولادة إحدى زوجات عصام بمولود ذكر مما يدخل الفرحة والسرور على قلب عصام.في باب الحارة العديد ﻣن اﻟﺗﻐﯾيرات والكثير من الأحداث والمزيد من التشويق، إلى حشد من نجوم الدراما السورية القدامى والشباب.. هي السمات الرئيسية الأبرز للموسم التاسع من مسلسل البيئة الشامية الأشهر، باب الحارة.

وأمسى باب الحارة بنجومه ومفرداته وحكاياته البصرية للماضي الدمشقي المعطر بنسائم الياسمين جزءاً من حياته متابعيه ورفيقهم لسهراتهم الرمضانية. وفي باب الحارة 9 أبوعصام سيصبح أباً من جديد عبر طفله اللقيط.

باب الحارة 9 ، جزء جديد وشيق من باب الحارة الجزء التاسع يحمل معه الكثير من التغيرات والأحداث، ويعتمد الموسم التاسع على حدث رئيس يتمثل بلقيط أبو عصام، الذي يجده أمام باب منزله فيقرر تبنيه وتربيته، وهو ما يسبب له مشكلات كثيرة، وذلك لشكوك واتهامات أهل الحارة حول أبوته الحقيقية للطفل.

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ومن جهة أخرى تجتاح البلاد موجة من الغلاء والمجاعة جراء سياسة حكومة المديرين ويدخل الناس في فقر وصعوبة شديدة في العيش.

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المسلسل بطولة، عباس النوري، صباح جزائري، مصطفى الخاني، ميلاد يوسف، وتأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج ناجي طعمة.

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