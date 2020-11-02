تراند اليوم : السبب الحقيقي لزواج تيم حسن ووفاء الكيلاني يكشفه زوجها السابق!

وكالات - الخليج 365

كشفت إحدى المجلات العربية مفاجأة تتعلّق بزواج الممثّل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، حيث أكّدت أنّ زواجاً سرياً سبق عقد القران الرسمي بحوالي عام واحد، وأنّ طليق وفاء ووالد ابنيها اكتشف حقيقة ارتباط تيم بوفاء، وزياراته المتكررة إلى منزلها بعلم والديها، فهدّدها برفع دعوى ضدها ليطالب بحضانة ولديه، إذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه، وظلّ موضوع الزواج سرياً وغير معلناً.

وبحسب المصدر نفسه، قرّرت وفاء وتيم عدم الاستمرار في إخفاء الأمر، وإعلان الزواج على الملأ، من أجل عدم السماح للوصول إلى المحاكم القضائيّة، وتسريب خبر الارتباط السري بطريقة غير لائقة تؤثّر سلباً على صورتهما معاً على الصعيد الفني والاجتماعي.

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الجدير بالذكر أنّ تيم كان قد تسلّم جائزة الموركس دور عن أفضل ممثل للعام 2017، وقدّم الجائزة لعروسه التي لم تحضر معه من مصر إلى لبنان.