تراند اليوم : مسلسل باب الحارة 9 الحلقة 4 الرابعة مشاهدة الجزء التاسع .. الجوع ينهش الحارات

تتواصل الاحداث الدرامية في باب الحارة 9 التي تتمحور حول إنتشار الفقر والجوع والسرقات في الحارات وتباكي سمعو على زوجته السابقة دلال والطفل اللقيط الذي أصبح في منزل أبو عصام.ففي جديد باب الحارة الجزء التاسع أمسك رجال حارة الضبع بخمسة من الحرامية أثناء سرقتهم للفرن والبايكة الخاصة بمعتز وصفحوا عنهم لأنهم هاربين من الفرنساوي والجوع هو من دفعهم لذلك بعد شهادة سليم لجده أبو عصام بأنه يعرفهم بأنهم من أشراف الناس.

وفي جديد باب الحارة 9أيضاً سلم أبو الحكم والنمس وتنكة إثنين من الحرامية لأبو جودت الذي بدوره حبس أبو الحكم وتنكة مع السارقين لحين جلب له النمس كيلو سكر. وفي باب الحارة 9 الحلقة الجديدة خطبت إم عصام إم حاتم لشيق زوجها السابق أبو حازم ونجحت بإقناعها بمساعدة إبنتها الكبيرة وقاموا بقراءة الفاتحة على نية التوفيق.

بدوره شاهد سمعو دلال وهي عائدة من عملها مما أثر في نفسه ودعاه للبكاء والغناء للعصفور فلاحظته دلال فحزنت عليه ودخلت لدكان عصام وأخبرته بأنه قبضت شهريتها الاولى فطلب منها جزء منها إلا أنها لم تعطه.

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كما إحتوت الاحداث الجديدة من باب الحارة الجزء التاسع على توشيب فريال لزوجها أبو ظافر على أبو عصام للقتال معه وجعل أهالى الحارة ضده إلا أن ظافر يدافع عن أبو عصام.

وبخصوص الطفل اللقيط أخبرت أم عصام أبنائها بقصة وطلبت زوجة معتز اليهودية من زوجها أن يأتي به لبيتها لكي تربيه إلا أنه غضب كثيراً منها.

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موعد مسلسل باب الحارة

يعرض مسلسل باب الحارة الجزء التاسع على قناة ام بي سي يومياً حيث من المتوقع ان يتم عرض المسلسل في تمام الساعة ال10:00 مساءً بتوقيت السعودية ، ولا يزال موعد العرض غير معروف .

ويمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل فور عرضها على شاشة ام بي سي عبر موقع شاهد نت التابع لشبكة ام بي سي الذي يعرض حلقات المسلسل أولاً بأول .

مشاهدة الحلقة الأولى باب الحارة 9

كما ذكرنا سابقاً عن موعد عرض الحلقة حيث تعرض على قناة MBC الليلة ، ويمكنكم أيضاً مشاهدتها اونلاين عبر الانترنت بعد دقائق من عرضها على التلفاز.