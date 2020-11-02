تراند اليوم : اتبع إرشادات الدفاع المدني للسلامة خلال رمضان

اتبع إرشادات الدفاع المدني للسلامة خلال رمضان

غزة / الخليج 365

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين، لاتباع إرشادات السلامة والوقاية المنزلية، خلال شهر رمضان المبارك حرصًا على سلامتهم وحفاظاً على ممتلكاتهم، خشية وقوع الحوادث المنزلية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في تقرير مفصّل، جملة من الإرشادات، لتجنب المخاطر التي يزداد حدوثها خلال هذا الشهر الفضيل، خاصة في المطابخ المنزلية، والمطابخ والمطاعم العامة "الشعبية".

ونصحت المواطنين بالإكثار من شرب السوائل في السحور وبعد الإفطار، وتخفيف الحركة قدر الإمكان خاصة في أوقات الحر الشديد، والحرص على الخروج في ساعات الصباح وأواخر النهار، إلى جانب ارتداء الملابس الخفيفة وذات الألوان الفاتحة والفضفاضة.

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وشدّدت على ضرورة التأكد من عدم تعريض أنابيب الغاز للشمس أو الأنابيب الموصلة للغاز، بالإضافة إلى عدم ترك خزانات المياه فارغة، وعدم التحميل الزائد والمتواصل على المولدات الكهربائية.

وفيما يخص المطابخ المنزلية، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين، من مخاطر الحوادث التي تقع في المطابخ المنزلية، أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور في شهر رمضان، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم اتباع الأساليب السليمة أثناء إعداد الطعام.

وأوصت مديرية الدفاع المدني المواطنين وربات البيوت، بتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، من خلال عدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن آخرها، خاصة أن الزيت يتحول إلى بخار قابل للاشتعال عند درجة حرارة 240 مئوية.

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كما ودعت ربات البيوت إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف، من خلال المتابعة المستمرة وعدم استخدام الأواني المعدنية داخلها، وتفقد تمديدات الغاز والتوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

وأشارت إلى ضرورة عدم ارتداء ربات البيوت والعمالة المنزلية للملابس الفضفاضة أو المصنوعة من المواد سريعة الاشتعال أثناء إعداد الطعام، والكشف عن سلامة تمديدات الغاز وإغلاق مفاتيح الكهرباء بعد الانتهاء من إعداد الطعام.

ولفتت مديرية الدفاع المدني خلال تقرير إرشاداتها، إلى التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد انتهاء استخدام الأجهزة الكهربائية، ووضع الأدوات الحادَة (السكين والمقصات) بعيداً عن متناول الأطفال.

ونظراً لكثافة عمل المطابخ والمطاعم الشعبية وزيادة الإقبال عليها في شهر رمضان الفضيل، تُهيب مديرية الدفاع المدني بأصحاب المطاعم والمطابخ، بوضع المولدات الكهربائية في أماكن آمنة وجيدة التهوية ومنفصلة عن المطبخ.

وأكدت على ضرورة وجود اسطوانات إطفاء كافية كل50م، طفاية وزن6 ك، بالإضافة إلى الحرص على إبعاد خزان الوقود، عن المولد الكهربائي، وجعله منفصلاً عن المطبخ وأوصت بضرورة أن يكون مجمع الغاز خارج المطبخ، وأن تكون التوصيلات نحاسية أو حديدية، بالإضافة إلى توفير عدد كافٍ من اسطوانات الإطفاء وأنابيب المياه .

كما أوصت مديرية الدفاع المدني بعمل منافذ تهوية للمطابخ، وتدريب العاملين بالمطاعم على استخدام وسائل الإطفاء، ووضع إرشادات السلامة داخل المكان.

ودعا الدفاع المدني المواطنين في حالة حدوث أي طارئ للاتصال بالرقم المجاني للدفاع المدني 102 أو الرقم الوطني المجاني 109 الخاص بالعمليات المركزية، من أي هاتف أو جوال.

انتهى