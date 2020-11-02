تراند اليوم : بالفيديو :رد فعل هستيري من لاعب كرة القدم كهرباء ضيف رامز جلال

- 1/2
- 2/2
الخليج 365/
كان لاعبا كرة القدم محمود كهربا ومؤمن زكريا ضيفين على برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" .
حيث كان رد فعل كهربا عنيفا بعد كشف رامز عن شخصيته، حيث حاول طاقم العمل تهدئته لكنه راح يصرخ: "أنا أعرف أي منكم لتتحدثوا معي"، فيما قال مؤمن زكريا: "يا جماعة أنا من عين شمس عيب اللي حصل فيا ده".
ولم يستطع رمزي تهدئة الشابين الذين انهالا عليه بالضرب ، ولم يتمكن فريق العمل من منعهم بالاعتداء على رمز، وبعد وقت طويل نجح الاخير من تهدئتهما وتحدثوا عن كرة القدم وفريق الاهلي وسط أجواء طريفة ومضحكة.