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تراند اليوم : بالفيديو :رد فعل هستيري من لاعب كرة القدم كهرباء ضيف رامز جلال

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الخليج 365/

كان لاعبا كرة القدم محمود كهربا ومؤمن زكريا ضيفين على برنامج المقالب "رامز تحت الأرض" .

حيث كان رد فعل كهربا عنيفا بعد كشف رامز عن شخصيته، حيث حاول طاقم العمل تهدئته لكنه راح يصرخ: "أنا أعرف أي منكم لتتحدثوا معي"، فيما قال مؤمن زكريا: "يا جماعة أنا من عين شمس عيب اللي حصل فيا ده".

ولم يستطع رمزي تهدئة الشابين الذين انهالا عليه بالضرب ، ولم يتمكن فريق العمل من منعهم بالاعتداء على رمز،  وبعد وقت طويل نجح الاخير من تهدئتهما وتحدثوا عن كرة القدم وفريق الاهلي وسط أجواء طريفة ومضحكة.

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