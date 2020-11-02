تراند اليوم : هل فعلا شاركت ديما بياعة في كرنفال المثليين بالسويد

القاهرة ـ الخليج 365

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، حالة جدل كبيرة خلال الأيام الماضية بعد مشاركتها في كرنفال للمثليين في السويد برفقة زوجها المغربي أحمد الحلو.

ديما بياعة، ردت على الانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستغرام”، قائلة “ما بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص اغتابني أو كتب عني أخبار كاذبة بغرض الشهرة ولكل شخص صدق ونشر الخبر بدون ما يتأكد”.

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وأضافت “فعلا في بعض الناس بدها سيرة لتمشي فيها، رمضان على الأبواب فخافوا الله، وأنا وعد مني مارح أنساكن”.

وأنهت بيانها قائلة “هاد الحكي بخصوص الأخبار الكاذبة يلي تناقلتها وسائل الإعلام ما بعرف شو الهدف منها، والقصة كلها كانت على سنابي واضحة… وجب التوضيح بس كرمال متابعيني يلي بيعرفوا منيح مين ديما”.

كما ردت على أحد متابعيها بقولها “بتعرفي ما رح رد عليكي بس لأنك فانز صديقة، اي سنابي… روحي حضري قبل ما تتفلسفي”..