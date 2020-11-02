تراند اليوم : رامز جلال يقع في خطأ مهني في برنامجه الجديد!

الخليج 365/

اعتمد الفنان المصري رامز جلال في برنامجه الجديد على سحلية عملاقة من نوعية "تنين كومودو".

السحلية، أثارت العديد من التساؤلات حول حقيقتها، ولكن كشف رامز في أولى الحلقات أنها من صنع مخرج البرنامج وأن رامز، طبق من خلالها مقلبا مثل مقلب "القرش"في برنامجه السابق "رامز قرش البحر"

وأكد أحد الرواد أن صناع البرنامج وقعوا في فخ الخطأ المهني حينما أوجدوا تلك "السحلية" في الصحراء، وذلك يتنافى مع المعلومات عنها فهي تسمى سحلية "تنين كومودو"، وتعد من أضخم أنواع السحالي البرمائية، ويصل طولها إلى 3 أمتار، وتزن ما يقارب 135 كيلو جراما، وتعيش في جزر وشواطئ وغابات وسط إندونيسيا فقط، وليست في الصحراء القاحلة كما ظهرت في برومو البرنامج.

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وكان المصور الفوتوغرافي خالد فضة، مصور البوستر الدعائي للبرنامج، أكد أن تلك "السحلية" التي تظهر في البرنامج صممت بحجمها الطبيعي لتواكب الحقيقة، وأن رامز سيدخل في جسمها خلال حلقات البرنامج.

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ووسط هذه التساؤلات، عرضت الحلقة الأولى من البرنامج، والتي وقعت خلالها الفنانة فيفي عبده في فخ رامز جلال، وكشفت الحلقة أن السحلية تحاكي تماما "تنين كومودو"المهدد بالانقراض، والتي توصف بأنها أخطر سحلية على الإطلاق، لأن لعابها سامًا، وتستطيع القضاء على فرائس كبيرة مثل الجواميس البرية.