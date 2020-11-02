شاهد: ليدي جاجا "أنا أصوت لصالح أمريكا مما يعني أنني أصوت لجو بايدن "

تستمر النجمة العالمية، ليدي جاجا، بدعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إذ شاركت فيديو على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تقول خلاله:" أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن "وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا ، فأنا أشجعك على التصويت".

وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد. وفق موقع "اليوم السابع"

وكانت النجمة العالمية ليدي جاجا، قد نشرت صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :"هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم غد الثلاثاء 3نوفمبر/تشرين الثاني.



