تراند اليوم : نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2021 ،، نتائج السبر الترشيحي 2020

أعلنت وزارة التربية اليوم أن نتائج اختبار الترشح للشهادة الثانوية العامة دورة 2021 بصفة دراسة حرة بفرعيها الأدبي والعلمي ستعلن قريباً.

وكانت وزارة التربية السورية، قد أفادت بانتهاء عملية التصحيح والمتابعة والتدقيق والفرز؛ وذلك تمهيدا للإعلان عن نتائج السبر الترشيحي، ودخول عدد كبير من الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية.

ويمكن للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتيجة السبر الترشيحي الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم وأي من المنصات التعليمية، ثم اختيار المحافظة وإدخال رقم الاكتتاب أو تحميل النتائج.

موقع وزارة التربية.. نتائج السبر الترشيحي الفرع الأدبي اضغط هنا، الفرع العلمي اضغط هنا

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نتائج السبر الترشيحي 2020 - 2021 من موقع علوم للجميع اضغط هنا

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وتتيح المنصات التربوية المعتمدة في كل عام، إمكانية تحميل ملف نتائج السبر الترشيحي كامل حسب الاسم، كون الطلاب والأهالي يجدون صعوبة في بعض الأحيان؛ للاستعلام عبر رقم الاكتتاب.