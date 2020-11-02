تراند اليوم : فيديو الكويت ..+18 فيديو الفعل الفاضح في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ، بمقطع فيديو الكويت الفاضح، والذي يظهر شاب وفتاة وهم يمارسا الجنس، وسط غضب واسع في الشارع الكويتي ، عقب نشر فيديو الفعل الفاضح في الكويت على فيسبوك وتويتر بشكل واسع، علماً بأن الشاب والفتاة كانا بحالة سكر، وتم القبض عليهما من قبل الشرطة الكويتية.

وتصدر وسم فيديو الكويت مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر فيديو الكويت شاب وفتاة وهم يمارسون الجنس داخل سيارة في أحد شوارع الكويت.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت ، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

Advertisements

قصة مقطع بي أم أبيض

تناول المغردون مقطع فيديو عبر تويتر يظهر قيام شاب وفتاة يمارسون الرذيلة والأفعال المخلة بالآداب داخل وبالقرب من أحد السيارات في الشارع العام، حيث قام أحد المارة بتصويرهم، وقد أوضح المغردون أن هذا المقطع حدث في أحد شوارع الكويت، دون الكشف عن جنسية الشاب والفتاة.

مقطع فضيحة سيارة بي أم أبيض الكويت

وقد ظهر في المقطع المتداول فتاة ترتدي فستاناً قصيرة حافية القدمين وتقوم بعمل حركات خادشة للحياء والذوق العام مع أحد الشباب داخل سيارة من نوع بي أم، وخارج السيارة أيضاً، كما ظهر في منتصف المقطع وهي عاريان تماماً مما أثار غضب المتابعين، ومن الواضح جداً أنهما في وضع سكر.

اقرأ أيضاً