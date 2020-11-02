شاهد: نجمة سناب شات وعد التركي تثير جدلًا بشأن علاقتها بالشيف "بن قاسم"

تصدرت خبيرة التجميل السعودية "ميك أب ارتيست"، وعد التركي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداول خبر علاقتها بالشيف "بن قاسم".

وأثارت نجمة السناب شات، وعد التركي، جدلا واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة كيكة الشيف "بن قاسم"، ليتساءل الجمهور عن العلاقة التي تجمع الاثنين وما إذا كانا قد ارتبطا رسميًا.

وتصدر هاشتاق "#بن_قاسم_وعد_التركي"، قائمة تريند تويتر في المملكة السعودية، بعد أن شاركت وعد، على حسابها في "سناب شات" كيكة "بن قاسم" على أنغام أغنية رومانسية شهيرة.

وفتحت الصورة الباب لتوقعات الجمهور عن علاقة عاطفية بين الطرفين؛ حيث أثار الشيف السعودي فضول متابعيه بنشر صورة الكعكة نفسها في وقت سابق، وعلق عليها “من تتوقعون بيأكلها؟”.

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بالإضافة إلى “الكيك”، أرسل “بن قاسم” باقة من الورد، مما زاد من فضول المتابعين لمعرفة سر العلاقة التي تربطهم، وبرز ذلك من خلال التغريدات في هاشتاق “#بنقاسم_وعد_التركي”. وفق ما أورد موقع "المرصد".





وعد التركي ناشطة وفنانة مكياج سعودية، من مواليد 1993، حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز، وتقدم دروسًا ونصائح في مجال التجميل للعاملات في هذا المجال على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستطاعت أن تثبت نجاحها وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، واشتهرت وعد عبر حسابها على إنستجرام، حيث قامت بنشر العديد من إطلالاتها، وكذلك منتجات وأدوات المكياج والتجميل، ونشر منتجاتها التي تحمل اسمها للبيع في السوق السعودي.