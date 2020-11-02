جريمة بشعة تهز العراق والضحية طفلة يتيمة

أفادت وسائل إعلام عراقية بارتكاب جريمة بشعة هزت العراق اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، حيث كانت ضحية الحادثة طفلة يتيمة تيبلغ من العمر 9 سنوات فقط.

وبحسب بيان للشرطة العراقية فإن رجلين أقدما على اغتصاب طفلة يتيمة تبلغ من العمر تسعة أعوام، وصورا عملية الاغتصاب وذلك بهدف ابتزاز والدة الطفلة.

وأضاف البيان: "إن الرجلين ساوما والدة الفتاة مقابل عدم نشر مقطع ابنتها" بحسب موقع الحرة .

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وأشارت الشرطة إلى أن "مكتب مكافحة إجرام منطقة أبو غريب (غرب بغداد)، أعد كمينًا محكمًا تم على إثره إلقاء القبض على الرجلين".

وتابع البيان: "اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة بعد مواجهتهما بتسجيل الفيديو والمجني عليها وسيحالان للقضاء".

يشار إلى أن معدلات العنف ضد الأطفال ازدادت في العراق بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الشهر الماضي.