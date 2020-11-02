تراند اليوم : فيديو حادث البدرشين .. فيديو حادث البدرشين 58 ثانية تحبس الأنفاس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو حادث البدرشين الذي يوثق تصادم ميكرو باص مع سيارة سوزيكي مما أدى لمقتل 6 أشخاص ، ويحبس فيديو حادث البدرشين الذي تبلغ مدته 58 ثانية الأنفاس لقساوة مشهد الاصطدام في فيديو حادث البدرشين .

وتداول ناشطون " فيديو حادث البدرشين " بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تضمامنهم مع عائلات القتلي.

وتبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة لقائد سيارة ميكروباص، حيث اصطدمت السيارة الميكروباص بيضاء اللون، بسيارة سوزوكى، وأدت قوة الحادث إلى اصطدام السيارة السوزوكى بسيارة نقل تصادف مرورها بمكان الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال قائد السيارة النقل، وحصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، للحظة وقوع الحادث.

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تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

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انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة سوزوكى، أدى إلى مصرع 6 من مستقلى السيارتين، بينهم سائقو السيارتين، وإصابة 8 أشخاص، بينهم أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام، وتبين أن إحدى السيارتين كان يستقلها عدد من الطلاب فى طريقهم إلى المعهد الأزهرى الذى يدرسون به. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.