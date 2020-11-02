شاهد: والد أحد ضحايا حادث البدرشين يتحدث عن التفاصيل

قال والد أحد مصابي حادث البدرشين، شريف الجندي، إن الحادث تسبب في موت العديد من الاطفال ومن بينهم ابنتي وابن أختي الذي توفي إثر هذا الحادث المروع في محافظة الجيزة المصرية.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، يوم أمس الأحد، أن الحادثة تسببت في إلقاء الأطفال على الأرض، وقمنا بجمع الأطفال من التراب، مضيفا أن سائق الميكروباص الذي تسبب في الحادث كان متعاطيا المخدرات. وفق ما أورد الموقع المصري "اليوم السابع".

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، صباح أمس الأحد، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع 7 ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص.