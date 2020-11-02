تراند اليوم : احذرى الإستحمام اليومي فبصيبك بتجاعيد البشرة

نشرت مجلة "إيلي" الألمانية المعنية بشؤون الجمال والموضة دراسة تفيد أن توجيه تيار الماء تحت الدش إلى الوجه مباشرةً يضر بشرة المرأة الحساسة، ويتسبب ضغط المياه في نشوء شقوق صغيرة، والتي تعزز بدورها الوصول الى شيخوخة مبكرة للبشرة، لأن هذه الشقوق الدقيقة تؤدي إلى جفاف البشرة من ناحية، وتمتص المواد الضارة من البيئة المحيطة على نحو أسرع من ناحية أخرى.

وأوضحت الدراسة أن الاستحمام اليومي يُسرع شيخوخة البشرة، ويساهم في بروز التجاعيد الاولية.

وأكدت المجلة انه يمكن تفادي الجفاف من خلال إجراء ماسك يومي لترطيب البشرة بشرط إزالته بالمياه الدافئة، واستخدام الكريمات المرطبة لحماية البشرة من التشقق.

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