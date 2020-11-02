تراند اليوم : طريقة عمل بسكويت اللوز

الطريقة:

اضيفي الملح والسكر مع الزبدة وامزجي حتى يصبح ناعم واضيفي الفانيلا وتخلط جيدا اضيفي البيض المخفوق وتأكدي من امتزاجه جيدا مع الزبدة ثم اضيفي الطحين وباكينج باودر ويخلط جيدا وبامكانك خلطها بيديك ثم غلفي العجينة بغلاف بلاسيتكي وتوضح بالثلاجة نصف ساعه .. ثم قمسي العجين وشكليه مثل البسكويت .. وسخني الفرن ل325 درجة فهرنهايت .. وضعي جميع ماشكلتي من البسكويت على ورق الزبدة ويدهن بقليل من بياض البيض ثم اغرسي اللوز على كل بسكويتة .. ويخبز لمدة ربع ساعة