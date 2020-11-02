تراند اليوم : تعرف على فوائد الذرة الصحية

لا شك أن الجميع يحب الذرة بتعدد طرق إعدادها، وأي كانت طريقة طبخ الذرة أو عمل و أعداد الذرة .

لذا نقدم لكم فوائد الذرة للصحة و الجمال ومعالجة الامراض، والتي ستجعلكم تحبون الذرة أكثر.

فوائد الذرة للصحة:

مجددة للطاقة:

الذرة غنية بالسعرات الحرارية المفيدة التي تعطي الطاقة للجسم وتعطي فائدة وقيمة غذائية عالية في نفس الوقت. ومصدر الطاقة في الذرة صحي متنوع بين الدهون والكربوهيدرات الجيدة والبروتين.

الوقاية من السرطان:

تحتوي الذرة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الشقوق الحرة التي تسبب تلف الخلايا بالجسم.

تنظيم عملية الهضم:

الذرة غنية جداً بالالياف الغذائية الغير ذائبة والتي تساعد على تنظيم الهضم والوقاية من الامساك والوقاية أيضاً من سرطان المعدة.

الوقاية من الأنيميا:

أحد أهم فوائد الذرة احتوائها على كمية جيدة من الحديد وفيتامين ب والعديد من المعادن مثل النحاس وهي عناصر تساعد في زيادة تمثيل الحديد في الجسم.

خفض مستوى الكولسترول:

من فوائد الذرة خفض مستوى الكولسترول السيء عن طريق خفض امتصاص الكولسترول من المعدة بفضل الألياف الذائبة الموجودة بوفرة في الذرة.

التحكم في وزن الجسم والرجيم:

الذرة غنية بالمغذيات الضرورية للجسم وعمل وظائفه بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع

الوقاية من أمراض القلب:

وجدن الدراسات أن الذرة وزيت الذرة لهما فوائد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق أحماض

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أوميجا-3 والألياف الغذائية:

الوقاية من السكري. تساعد الذرة في الوقاية من السكري حيث تحتوي على حمض البانتوثينيك وهو أحد فيتامينات ب وهو يساعد في تمثيل الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

تقوية صحة العين:

تحتوي الذرة على كمية من الكاروتينات التي تحمي من أمراض العين.

مفيدة لصحة الحامل والجنين:

تحتوي الذرة على العديد من العناصر المفيدة لصحتها الحامل وجنينها مثل المعادن والفيتامينات والألياف. وتساعد الفولات في الذرة على الوقاية من التشوهات الخلقية للأجنة.

زيادة صحة البشرة:

الذرة مفيدة جداً لصحة البشرة لوجود العديد من مضادات الأكسدة التي تحمي من مشاكل البشرة وتزيد نضارتها.