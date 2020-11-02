تراند اليوم : علامات شعبية لمعرفة جنس الجنين قبل معرفة الطبيب

بمجرد معرفة المرأة بحملها تصبح لديها الرغبة الكبيرة في معرفة جنس جنينها، وتبدأ توقعات الأهل والأقارب بجنس الجنين. وعلى الرغم من أن لا دليل على صحة التوقعات، الا أن هناك مجموعة من العلامات والطّرق الشعبية التي يعتمد عليها كثيرون للتنبؤ بجنس الطفل القادم. ومن هذه العلامات:

1. الرّغبة بالطّعام

إذا شعرت المرأة برغبة في تناول الحلويات فهي حامل بفتاة، أمّا إذا رغبت بتناول المأكولات المالحة فهي حامل بصبيّ.



2. شكل الجمجمة

إذا كانت جمجمة الجنين دائريّة فهي فتاة أمّا إذا كانت تميل إلى الشكل المربّع فهو صبي.



3. الشّعور بالغثيان

إذا كانت المرأة الحامل تشعر بالكثير من الغثيان قد تكون حاملا بطفلة.



4. جمال الوالدة

يُقال إنّ الفتاة "تسرق" جمال أمّها، فاذا زادت البثور على وجهك، أنت حامل بطفلة.



5. شكل البطن

إذا كان بطن الوالدة متجهاً نحو أسفل جسمها، فهي حامل بذكر، أمّا إذا كان عالياً، فهي حامل بأنثى.