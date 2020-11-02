تراند اليوم : أهمية تناول وجبة الإفطار بشكل يومي

تعتبر وجبة الفطور بمثابة الوجبة الأكثر خاصة للأطفال، وتعاني كثير من الأمهات من عدم رغبة طفلها تناول وجبة الإفاطار، ولكنها مهمة جداً لتغذية الجسم وتنشيط العقل ولا يجوز الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال أو التقصير فيها.

وهنك الكثير من الأشخاص يتحججون بأنهم لا يملكون الوقت الكافي صباحاً لإعداد وجبة الفطور وتناولها، ولكن لذلك ليس صحيحاً، حيث أن تحضير وجبة الإفطار لا يحتاج لأكثر من 5 دقائق فقط، وهو الأمر الذي يمكننا جميعا عمله بسهولة .

ولا شك أن الاعتماد أو الاكتفاء بفنجان قهوة صباحاً يعتبر بمثابة انتحاراً، حيث أن تناول القهوة على معدة فارغة دون دخول أي شي يضر بصحتنا كثيراً، ويكون الشخص معرّض لعدة أمراض داخل معدته لعل أبرزها القرح.

واليوم سنقدم لكم فوائد وجبة اللإفطار :

تقوي جهاز المناعة:

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تعد وجبة الفطور فرصة كبيرة لتناول الأطعمة المغذية كالفيتامينات والمعادن الضروري، وكذلك الكربوهيدرات والبروتينات وهذا سيقوي من مناعة أجسادنا.

تحافظ على الوزن مثالي:

تساعد وجبة الفطور على السيطرة على الوزن بشكل أفضل، إذ عند تناول هذه الوجبة يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بصورة سريعة.

تزود الجسم الطاقة:

توفر وجبة الإفطار في الصباح الطاقة للقيام بأداء النشاطات وعدم الخمول في منتصف النهار، حيث أن الحرص على تناول وجبة الفطور يمدك بالطاقة طول اليوم.

تحافظ على صحة القلب:

تساعد وجبة الافطار على منع الجلطات الدموية والسكتات القلبية التي تؤدي الى الوفاة المفاجئة،

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