تراند اليوم : سكالوب البطاطس

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نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وممتعة لعمل "سكالوب البطاطس" قدمي لعائتلك بعد اتباع الخطوات التالية:
المقادير:
كوب بطاطا مقطعه شرائح رقيقه ومسلوقة .. 3 ملاعق زبدة .. 3 ملاعق كبيرة طحين.. كوب ونصف حليب .. رشة ملح .. رشة فلفل حار.. كوب جبن مبشور .. فلفل احمر
الطريقة:
بمقلاة صغيرة ذوبي الزبدة واضيفي الطحين واتركيه ليطهى دقيقه ثم اضيفي الحليب البارد واخفقي الخليط ثم اضيفي الملح والفلفل ويطهى على نار منخفضة حتى يصبح مزيج ناعم ثم اضيفي الجبن ويقلب .. بالصينية مدهونة ضعي البطاطا ثم صلصة الجبن ثم البطاطا وكرري مع ماتبقى من البطاطا والجبن ويرش اعلاه بالفلفل الحلو ويحمر بالفرن لمدة نصف ساعة.