تراند اليوم : سكالوب البطاطس

الطريقة:

بمقلاة صغيرة ذوبي الزبدة واضيفي الطحين واتركيه ليطهى دقيقه ثم اضيفي الحليب البارد واخفقي الخليط ثم اضيفي الملح والفلفل ويطهى على نار منخفضة حتى يصبح مزيج ناعم ثم اضيفي الجبن ويقلب .. بالصينية مدهونة ضعي البطاطا ثم صلصة الجبن ثم البطاطا وكرري مع ماتبقى من البطاطا والجبن ويرش اعلاه بالفلفل الحلو ويحمر بالفرن لمدة نصف ساعة.