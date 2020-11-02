تراند اليوم : تعرف على الأغذية التي تقوي الذاكرة

إن من أكثر المشاكل شيوعاً في وقتنا الحالي ضعف الذاكرة وكثرة النسيان، عند الكبار والصغار على حد سواء، فقام باحثون بدراسة أثبتت أهمية بعض المكملات الغذائية في تقوية الذاكرة، تتمثل في الآتي:

- تناول 25% من السعرات الحرارية من دهون زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والحبوب، والسمك، مع ضرورة التخفيف من تناول الدهون المشبعة غير الصحية كالزبدة والمارجرين والدهون الحيوانية.

- تناول 30-45% من احتياجاتك اليومية من الطاقة من الكربوهيدرات المعقدة، كتلك الموجودة في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

- مصادر البروتين الخالي من الدهون بما لا يقل عن 25-35% مثل اللحم الأحمر الخالي من الدهون البيضاء والدجاج منزوع الجلد والبقوليات كالعدس والحمص والفاصولياء والبازلاء.

- مصادر الأوميجا 3: أثبت العديد من الدراسات أهمية الأوميجا 3 في تقوية الذاكرة، وأهم مصادرها الأسماك الزيتية كالتونة والسردين والسلمون، وبعض أنواع الحبوب مثل بذور الكتان وعدد قليل من الخضروات الورقية.

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- مضادات الأكسدة: هي مواد كيميائية توجد بشكل طبيعي في الأغذية، ولها أهمية كبيرة في تحسين الصحة بشكل عام والذاكرة، ومن أهم مصادرها الخضروات والفواكه والخبز الأسمر والكاكاو.