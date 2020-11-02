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تراند اليوم : تعرف على الأغذية التي تقوي الذاكرة

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إن من أكثر المشاكل شيوعاً في وقتنا الحالي ضعف الذاكرة وكثرة النسيان، عند الكبار والصغار على حد سواء، فقام باحثون بدراسة أثبتت أهمية بعض المكملات الغذائية في تقوية الذاكرة، تتمثل في الآتي:

- تناول 25% من السعرات الحرارية من دهون زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والحبوب، والسمك، مع ضرورة التخفيف من تناول الدهون المشبعة غير الصحية كالزبدة والمارجرين والدهون الحيوانية.

- تناول 30-45% من احتياجاتك اليومية من الطاقة من الكربوهيدرات المعقدة، كتلك الموجودة في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

- مصادر البروتين الخالي من الدهون بما لا يقل عن 25-35% مثل اللحم الأحمر الخالي من الدهون البيضاء والدجاج منزوع الجلد والبقوليات كالعدس والحمص والفاصولياء والبازلاء.

- مصادر الأوميجا 3: أثبت العديد من الدراسات أهمية الأوميجا 3 في تقوية الذاكرة، وأهم مصادرها الأسماك الزيتية كالتونة والسردين والسلمون، وبعض أنواع الحبوب مثل بذور الكتان وعدد قليل من الخضروات الورقية.

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- مضادات الأكسدة: هي مواد كيميائية توجد بشكل طبيعي في الأغذية، ولها أهمية كبيرة في تحسين الصحة بشكل عام والذاكرة، ومن أهم مصادرها الخضروات والفواكه والخبز الأسمر والكاكاو.

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