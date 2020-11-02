تراند اليوم : بعض الحقائق المزعجة عن الخطوبة

لا يختلف اثنان أن فترة الخطوبة هي من أجمل الفترات في علاقة كل ثنائيٍ سيكملون حياتهم معاً، ولكن.... قد يرتكب أحد الطرفين الكثير من الأخطاءِ والمشاكل التي تتحول التى تتحول إلى خلافاتٍ كبيرةٍ بالمستقبل بلا قصدٍ أو بسببِ الجهلِ في العلاقاتِ الانسانية، مما يهدد استمراريةِ هذه العلاقةِ وفشلها وانتهائها، فالحذرُ والحرصُ في مثلِ هذه الأمورِ المصيرية واجبٌ يجب الانتباه له ولذك نقدم اليكِ بعض الحقائق الغريبة والمزعجة عن الخطوبةتكتشف الفتاة العادات السيئة لدى خطيبها في فترة الخطوبة، وقد تتعرف على أمور كان يخفيها مما يؤثر على علاقتهما سلباً.

يتغير أصدقائك فجأة:

تفرُّغكِ لخطيبكِ سيشغلكِ عن أعز أصدقائك، ولأنّ هذا الأمر سيزعجهم قد يعتقدون أنك لا تودين أن تكوني معهم فتتغير تصرفاتهم تجاهكِ.

تتغير نفسيتك:

من الطبيعي أن تتغير أفكاركِ وطريقتكِ بالتعامل مع الآخرين في فترة الخطوبة، وستختلف اهتماماتك وأولوياتك مما يؤثر على نفسيتكِ.

تحتاجين إلى الحرية:

يُعتبر الارتباط مرحلةً جديدةً في حياةِ الفتاة تجعلها تترك الماضي ورائها وتبدأ مرحلةً جديدةً تزيد من مسؤولياتها إلى حدٍ كبير، مما يجعلها بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الحريةِ للقيام بمسؤولياتها المفروضة عليها.

التردد:

عندما تصبح الفتاة تحت الأمرِ الواقع الذي يفرض عليها مسؤولياتٍ جديدةٍ وكبيرةٍ يجعلها تشعر بالحنين للماضي وتتردد عدة مراتٍ وتشعر بالشكٍ تجاه قرارها هل هو صائبٌ أم خاطئ.

ضرورة المال:

قد تُشكِّل الأوضاع الاقتصادية مشكلةً كبيرةً تواجه المقبلات على الزواج فالتحضير إلى حفل الزفاف يجعل المال من أولويات العروس ولذلك فهي تتحمل مسؤوليةً إضافيةً تجاه تقسيم الأمور المالية، والتي قد لا تكون كافيةً في معظم الأحيان لاتمام ما يحتاجه الزفاف والعروس.

على المخطوبين أن يتدبروا أمورهم جيداً ويحسنوا التصرف ويدركوا الوضع الذي يمرون فيه ويتأهلوا للانتقال إلى المرحلة الجديدة لأنهما الكفيلان الوحيدان لجعل فترة الخطوبة من أجمل فترات الحياة ..