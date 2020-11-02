تراند اليوم : حظك اليوم السبت 7-1-2015 في الحب والحياة 2015 توقعات الابراج اليوم

كما عوناكم متابعي الابراج الفلكية، نقدم لكم عبر الخليج 365، حظك اليوم السبت في توقعات الابراج اليوم مع ماغي فرح وجاكلين عقيلي في الحب والصحة الحياة، حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك، تابعنا على صفحات المشرق للتعرف على حظك اليوم وما تخبئه لك الأبراج على كل الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية.

وفي حظك اليوم لبرج الحمل

أصحاب برج الحمل:مهنياً:الكثير من التحولات الايجابية التى تطرأ على حياتك المهنية عاطفياً:تستعيد الهدوء في علاقتك العاطفية.

الثور

أصحاب برج الثور:مهنياً:عليك أن تحسم الكثير من الأمور في عملك عاطفياً:ترقب الكثير من المفاجآت في علاقتك مع الحبيب.

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الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء:مهنياً:حلل الأمور بطريقة منطقية واستند الى الكثير من الحقائق عاطفياً:لا تبحث عن مبررات لتصرفات

الحبيب.

السرطان

أصحاب برج السرطان:مهنياً:يشهد نشاطك المهني الكثير من التطور والانشغالات عاطفياً:لا تكن عنيدا وصالح الحبيب.

الأسد

أصحاب برج الأسد:مهنياً:يوم رائع لبدأ من خلاله بتنفيذ مشاريع جديده عاطفياً:لا تحاسب الحبيب على كل أفعاله.

العذراء

أصحاب برج العذراء:مهنياً:تحاول أن تجد حلةل للمزيد من مشاكلك المادية عاطفياً:تحاول جاهداً أن تنال اهتمام الحبيب.

الميزان

أصحاب برج الميزان:مهنياً:لا تدع الجدال أسلوبك في التعامل المهني عاطفياً:تحاول جاهداً حماية علاقتك بالحبيب.

العقرب

أصحاب برج العقرب:مهنياً:تحاول أن تنجز مرحلة هامه في نشاطك المهني عاطفياً:بعض الأشخاص يؤثرون على حياتك العاطفية.

القوس

أصحاب برج القوس:مهنياً:تعيش فترة من الاستقرار والهدوء المهني عاطفياً:للعازبين فرص كبيرة أمامك للارتباط.

الجدي

أصحاب برج الجدي:مهنياً:عليك أن تكون أكثر هدوء وصبراً لتجد حلول لمشاكلك المهنية عاطفياً:توجه تركيزك خلال هذه الفترة للاهتمام بالحبيب أكثر.

الدلو

أصحاب برج الدلو:مهنياً:تصرف بعقلانية ولا داعي للتهور عاطفياً:تشعر بالحيرة ولا تجد تفسير للكثير من تصرفات الحبيب.

الحوت

أصحاب برج الحوت:مهنياً:تبدو واثقاً من نفسك واصرارك للوصول الى أهدافك عاطفياً:شكوكك تجاه الحبيب لا يوجد لها مبرر.