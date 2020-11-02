تراند اليوم : طريقة تحضير براونيز الشوكولاتة بالبرتقال

نسخن الفرن للدرجة 180 مئوية ونمد ورق فرن في قعر قالب الكيك.

نضع الزبدة والشوكولاتة السوداء وبرش البرتقال في طنجرة صغيرة ونذوب المزيج على نار خفيفة جداً ثم نضعه جانباً ليبرد.

نخفق البيض والسكر في وعاء معاً إلى أن يصبح المزيج باهت اللون وكثيفاً بما يكفي ليترك علامة كالشريط على سطح المزيج عند رفعه (تسمى هذه مرحلة الشريط).

نضيف مزيج البيض إلى مزيج الشوكولاتة ونقلب بلطف باستخدام ملعقة بلاستيكية مسطحة.

ننخل الطحين وبودرة الكاكاو معاً ونضيفهم بالتدريج إلى المزيج السابق ونحرك بلطف.

نضيف الشوكولاتة السوداء بالبرتقال مع التحريك ثم نصب المزيج في قالب الكيك ونخبز في الفرن لمدة 35- 40 دقيقة.

نترك البراونيز تبرد تماماً قبل التقديم.

