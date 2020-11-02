تراند اليوم : طريقة سهلة تساعد العروس على تجهيز مستحضرات التجميل

عند تجهيز العروس للملابس والأزياء، لا يقل ذلك أهمية شراءالماكياج ومستحضرات التجميل، ولابد أن تعرف العروس أن مسألة اختيارها لأدوات ومستحضرات التجميل تحتاج إلى درايةٍ وخبرةٍ منها.

فهناك أنوٌاع كثٌيرة موجودة بالأسواق، منها الأصلي ومنها التقليد، ومنها ما هو نافع لبشرتك، وأخر ضار.

ولمزيد من الحماية لبشرتك، ننصحك اليوم بطريقةٍ سهلةٍ تساعدك على اختيار مستحضرات وأدوات التجميل الخاصة بكِ:

- تعرفي على منشأ مستحضر التجميل قبل شرائه وهل حصل على موافقة من وزارة الصحة أم لا.

- اسألي صديقاتك وأصحابك عن هذا المنتج من مستحضرات التجميل، فقد يكون لدى البعض شكوى من استخدامه المستحضر، فتتجنبي شرائه.

- اسألي نفسك هل أسعار المستحضرات التجميلية التي ستقومين بشرائها مناسبة لكِ أم لا؟

- استطلعي رأي خبير تجميل أو خبير جلدية متخصص يُعرفك هل المكونات الخاصة بالمستحضر ضارةٍ أم نافعةٍ؟!، لكي تتمكني من الاختيار بشكلٍ آمن.

- جربي عينات من المستحضر ولا تشتري كميات بشكلٍ عشوائيٍ وعبثيٍ غير مفيد.

- اطلعي على تاريخ إنتاج المستحضر ومدة الصلاحية، فهذه الأمر ضرورى جداً لضمان استخدامه على بشرتك.

الآن مع عصر الانترنت ووسائل الإعلام يمكنك أن تقومي بعمل إطلاع وبحث عن الماركة التي ستقومين بشرائها للتعرف هل هي صحية أم لا؟ حيث بات الأمر سهلاً أمامك لاختيار مستحضرات التجميل التي تريدينها بعناية فائقة.