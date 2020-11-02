تراند اليوم : اتبعي الخطوات التالية للحصول على شفاه فاتحة

تهتم النساء كثيراً بالماكياج بكافة أنواعه، فهو يضفي جمالاً وتميزاً، ولا سيما أن تفتيح لون الشفايف من الأمور التي تهم النساء بشكل خاص، ولا تعتبر هذه العملية بالأمر الشاق او الصعب التنفيذ ولكي تتغلبي على هذه المشكلة اليك النصائح التالية:-

• استخدمي مرطب الشفاه كل ليلة قبل النوم.

• اختاري مرطب الشفاه ذو معامل الحماية من الشمس 15 أو أكثر في النهار.

• احرصي على وضع المرطب على شفتيك قبل النوم.

• تناول 8 أكواب من الماء بشكل يومي حتى لا تتعرض الشفاه للجفاف.

• التزمي بنظام غذائي متوازن؛ لأن الأكل غير الصحي يمكن أن يكون سبب في اسمرار الشفاه.

• تجنبي استخدام أحمر الشفاه بصورة مستمرة؛ لأن معظمها يحتوي على الرصاص ومواد أخرى تتسبب في اسمرار الشفاه.

• توقفي عن استخدام أحمر الشفاه، إذا لاحظتي أنه يسبب تغيير اللون الطبيعي لشفتيك.

• أكثري من تناول الفاكهة وحاولي أن تجنبي الكافيين والتدخين.