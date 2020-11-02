تراند اليوم : تخلصي من التجاعيد واحصلي علي بشرة شبابية بالأغذية التالية

عادة ما تظهر لدى النساء بعد سن الأربعين تجاعيد تجعلها تشعر بالإكتئاب نظراً لتقدم السن، فتسعي جاهدة على شد هذه التجاعيد لتحصل على بشرة خالية من العيوب ذات نضارة شبابية.

نقدم لكِ سيدتي أهم الاطعمة التي تحافظ على شباب ونضارة البشرة دائما وتحارب التجاعيد.

حيث أكدت ان الحليب ومنتجات الألبان تعد من أهم المصادر لتى تساعد على شد البشرة والتخلص من التحاعيد وذلك لاحتوائه على البروتينات التي تساعد على ترطيب البشرة وتجديد الخلايا، كما تساعد الخضراوات الورقية وناصة السبانخ،الخس والجرجير على تنشبط الدورة الدموية في البشرة وتجديد الخلايا مما يمنحها الترطيب والنضارة لفترة اطول لذلك احرصى على تناول تلك الخضراوات بشكل يومى.

ولفتت الى ان الجزر لا غنى عنه حيث يعد من المواد الغنية بمضادات الاكسدة والتي تساعد على نقل الاوكسجين إلى الجلد مما يحارب من ظهور التجاعيد والتشققات في البشرة ولكن لاتكثرى من تناول الجزر حتى لايصبغ جلدك باللون البرتقالى، كما ان تناول الفجل بشكل مستمر يعمل على شد البشرة والتخلص من الهالات السوداء والتي تكون سببا في تدم نضارة وحيوية البشرة.