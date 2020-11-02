تراند اليوم : نتائج انتخابات الدستور .. نتائج الاستفتاء على الدستور في الجزائر

أعلن اليوم الأحد عن نتائج انتخابات الدستور في الجزائر، بعدما أغلقت مكاتب التصويت في الاستفتاء الشعبي حول الدستور في الجزائر أبوابها، بعد يوم انتخابي شاق امتد من الساعة الثامنة صباحاً، وبدأت عمليات عد أوراق التصويت وفرزها، قبل إعلان محتمل للنتائج الأولية الليلة.

و يعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء اليوم الأحد في حدود الساعة الـ22:00، النتائج الأولية للاستفتاء على تعديل الدستور.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي اليوم الأحد عن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

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وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول مشروع التعديل الدستوري قد بلغت 13.03 بالمائة وهذا إلى غاية الساعة 14:00.

هذا وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن نسبة المشاركة بلغت 5.88 بالمائة عبر كل ولايات الوطن حتى الساعة 11:00.

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