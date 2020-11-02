تراند اليوم : اكتشاف قطعة من تمثال أبو الهول في الجليل المحتل

القدس المحتلة / مشرق نيوز /

اكتشف علماء اثار اسرائيليون جزءا من تمثال لابو الهول مصنوع من الغرانيت وهو عبارة عن كفوف أبو الهول وجزء من ساعديه مع نقش بالهيروغليفية عليه اسم الفرعون منقرع الذي حكم مصر قبل 4500 عام في منطقة تل القدح الاثرية في الجليل المحتل.

وقال مسؤول الحفر في المنطقة الاثرية البروفسور أمنون بن تور لوكالة الانباء الفرنسية أن "هذا التمثال المصري الوحيد الذي تم العثور عليه في بلاد الشام".

وأضاف بن تور أنه أول تمثال على هيئة ابو الهول معروف لذلك الملك، ولا يوجد حتى في مصر تمثال على هيئة ابو الهول لهذا الملك"، ويبلغ ارتفاع القطعة التي تم العثور عليها نصف متر وعرضها متر ونصف



وأشار الى أن هرم الفرعون منقرع أصغر اهرام الجيزة الثلاثة.

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واكد بن تور أنه بالاضافة الى اسم منقرع المنقوش بين سواعد التمثال هنالك رموز تشير الى مدينة هليوبوليس (مدينة الشمس) وهو موقع اثري قريب من القاهرة.

وبحسب بن تور فإنه "من غير المرجح ان يكون وصل في عهد منقرع نفسه لانه لم تكن هناك اي علاقات بين مصر وهذا الجزء من العالم وقتها".

وأضاف "حافظت مصر على علاقات مع لبنان خاصة مع ميناء بيبلوس القديم لاستيراد خشب الارز عبر البحر المتوسط وليس مع الجليل"، حيث تبقى كيفية وصول التمثال الى المنطقة غامضة.

ويمتد موقع تل القدح الاثري على مساحة اكثر من 80 هكتارا وتم تسجيله في لائحة التراث العالمي التابعة لليونيسكو عام 2005، وكانت المدينة عاصمة للكنعانيين وتم تأسيسها حوالي عام 2700 قبل الميلاد بينما تم تدميرها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد.