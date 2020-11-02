تراند اليوم : مقاطعة إندونيسية تحظر عمل السكرتيرات بسبب العلاقات الغرامية

جاكرتامشرق نيوز

أمر حاكم مقاطعة إندونيسية مرؤوسيه الذكور أن يستبدلوا السكرتارية الإناث لديهم بسكرتارية من الرجال، مشيراً إلى استشراء علاقات خارج إطار الزواج، حسبما قالت تقارير إعلامية اليوم السبت.

وقال رسلي حبيبي، حاكم مقاطعة جورونتالو: "إنه أصدر هذه التعليمات ليتمكن المسؤولون من التركيز على عملهم، وألا يميلوا إلى إقامة علاقات غرامية في المكاتب"، وفقاً لصحيفة كومباس.

ونقلت الصحيفة عن حبيبي قوله "لقد تلقيت العديد من التقارير عن أن بعض رؤساء الأقسام يقيمون علاقات غرامية مع سكرتيراتهم".

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وأوضح "انهم حتى يعاملونهن أفضل من زوجاتهم.. انهم يشترون لهن هدايا تذكارية من الرحلات الرسمية دون تقديم أي شيء لزوجاتهم".

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وقال التقرير "إن التعليمات تتضمن أنه يحق للمسؤولين من الإناث أن يحتفظن بسكرتارية من الإناث لتجنب وجود علاقة بين الجنسين".