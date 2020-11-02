تراند اليوم : الغناء الجماعي يجعل ضربات القلوب متناغمة

السويد / مشرق نيوز

وجدت دراسة جديدة أن أعضاء الجوقة الموسيقية الذين يغنون معاً يتمتعون بضربات قلب متزامنة متناغمة.

الباحثون بجامعة "غوثينبورغ" السويدية، وجدوا من خلال دراستهم التي شملت 15 فرداً في جوقة مدرسية أن ضربات القلب تكون متزامنة أثناء الأداء الغنائي للمجموعة.

وراقب العلماء دقات قلب المجموعة التي أجرت 3 تمارين موسيقية معاً ووجدوا أن الغناء المنسجم له تأثير يجعل معدل ضربات القلب ترتفع وتنخفض بالوقت نفسه عند أفراد المجموعة.

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وقال الباحث المسؤول عن الدراسة، بجورن فيكهوف، إن "الغناء ينظّم النشاط في ما يعرف بالعصب المبهم الذي يلعب دوراً في حياتنا العاطفية وتواصلنا مع الآخرين ويؤثر مثلاً على الأوتار الصوتية".

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وذكر أن الغناء بعبارات طويلة يحقق التأثير نفسه الذي تحققه التدريبات التنفسية في رياضة اليوغا".

وقال العلماء إن الغناء يخلق نمطاً تنفسياً هادئاً ومنتظماً له تأثير ملحوظ على ضربات القلب.