تراند اليوم : بلجيكا تحظر استخدام الحيوانات المفترسة في السيرك.. قريباً

بروكسلمشرق نيوز

وافقت الحكومة البلجيكية الجمعة على مشروع قانون يمنع استخدام الحيوانات المفترسة، مثل الأسود والنمور والفيلة، في فرق السيرك في بلجيكا.

وينبغي أيضاً أن يحظى هذا المشروع بموافقة البرلمان، ومن شأنه أن يدخل حيز التنفيذ بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية، على ما أفاد مكتب وزيرة الصحة لوريت أنوكيلينكس التي تتولى هذا الملف.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" عن موريس أنييسن القيم على مهرجان سيرك ينظم في منطقة لييج قوله إن "هذه الحيوانات هي من أساسيات السيرك التقليدي، فهي تتحرك وتلهو وتقدم أداء أفضل من أدائها في حدائق الحيوانات".

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وفي المقابل، أشادت جميعة "غايا" للرفق بالحيوان "بالتقدم الكبير المحرز لضمان رفاه الحيوانات".

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وقد أتى قرار الحكومة استناداً إلى تحقيق أجري بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2011 وبين الصعوبات التي تواجهها فرق السيرك في ضمان رفاه الحيوانات، من قبيل ضيق المساحات وعدم الامتثال للمعايير المحددة لدرجات الحرارة، ولا سيما في الشاحنات.

وقد انضمت بلجيكا بالتالي إلى النمسا التي تمنع منعا باتا الحيوانات المفترسة في السيرك، والتحقت بركب بلدان أخرى تفرض حظراً جزئياً على استخدام هذه الحيوانات، من قبيل ألمانيا والمجر والدنمارك والسويد.