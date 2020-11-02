تراند اليوم : تأخير قطع حبل السرة ولو لدقيقة مفيد للطفل

استراليا / مشرق نيوز

اكتشف باحثون أستراليون، أن تأخير قطع حبل السرة عند المواليد الجدد ولو لدقيقة واحدة يفيدهم صحياً.

وأظهر تحليل جديد لبيانات شملت 3911 امرأة وطفل، أن تأخير قطع حبال السرة أقله دقيقة واحدة بعد الولادة، يسمح بتدفق مزيد من الدم إلى المولود، ويحسن مخزون الحديد ومعدلات الكريات الحمراء لديه.

كما أظهرت الدراسة أن هذا التأخير لا يزيد من خطر إصابة الأم بنزيف، كما كان يعتقد.

وأوضح التحليل أن تأخير قطع الحبل عند المواليد الجدد ساهم في زيادة معدلات الكريات الحمراء عند المولود الجديد خلال ما بين 24 و48 ساعة، كما حال دون معاناته من نقص الحديد خلال ما بين 3 و6 أشهر بعد ولادته.

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كما تبين أن وزن الطفل أكبر عند مجموعة الأطفال الذين تأخر قطع حبل سرتهم، وذلك لأنهم حصلوا على كمية دم أكبر من أمهاتهم.

وأكد الباحثون في جامعة أدلايد الأسترالية أن هذه الخطوة لم تزد خطر معاناة الأم من نزيف ما بعد الولادة الحاد أو خسارة كميات من الدم كما لم تسهم في تقليص معدلات الكريات الحمراء عندهن.

لكن الباحثين وجدوا نقطة سلبية واحدة، وهي أن خطر إصابة أولئك الأطفال باليرقان كان 2% أكثر ممن قطع حبل سرتهم فور ولادتهم، وهو ما يستدعي إجراء مزيد من الأبحاث قبل إصدار توصية رسمية بتأخير موعد قطع حبل السرة.