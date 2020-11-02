تراند اليوم : عباءة النبي "محمد" تعرض فى إسطنبول خلال رمضان

وكالاتمشرق نيوز

بدأ فى مدينة إسطنبول عرض إحدى عباءتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى المسجد، الذى يحمل اسم العباءة، حيث سيكون متاحا لجميع الزوار الاطلاع عليها طيلة شهر رمضان، وهو تقليد سنوى تشهده المدينة كل عام.

وجرى عرض العباءة خلال حفل حضره نائب رئيس الوزراء التركى "بكر بوزداغ"، الذى ألقى كلمة مقتضبة أشار فيها إلى معانى شهر رمضان فى تواصل الناس وتقاربهم، معبرا عن امتتنانه لوجوده فى هذه المناسبة الخاصة.

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بدوره أوضح مفتى اسطنبول "رحمى ياران"، أن اسطنبول مدينة غنية بالآثار النبوية، مشيرا إلى أن المدينة تحتضن عبائتين للرسول محمد، أحدهما فى مسجد "العباءة الشريفة" فى منطقة "الفاتح"، والأخرى محفوظة فى قصر "طوب قابى".

يشار إلى أن العباءة المعروضة أهديت إلى التابعى "أويس الفرنى"، بناء على وصية الرسول محمد، وتحفظ طول السنة فى المسجد الذى بنى على اسمها، وهى إحدى الآثار النبوية العديدة المحفوظة فى إسطنبول، والتى يطلق عليها الأتراك اسم "الأمانات المقدسة".

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