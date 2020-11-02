تراند اليوم : الدوام المتقلّب يعرض النساء لمشاكل الخصوبة

لندن / مشرق نيوز

خلصت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يعملن بدوامات عمل متغيّرة أكثر عرضة لمشكلات الخصوبة.

وتوصل الباحثون في جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية أيضا إلى أنهن أكثر عرضة لاضطرابات الدورة الشهرية.

ويزيد الدوام الليلي من خطر الإجهاض.

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وشملت الدراسة بيانات تعود لـ 119345 امرأة، ووجدت أن اللواتي يعملن بدوامات مختلفة هن أكثر عرضة بنسبة 33% لاضطرابات الدورة الشهرية مقارنة باللواتي يعملن بدوامات منتظمة، كما أنهن أكثر عرضة بنسبة 80% لتراجع الخصوبة.

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ولم يزد خطر اضطراب الدورة الشهرية أو صعوبة الحمل عند اللواتي يعملن فقط بدوام ليلي، غير أن خطر الإجهاض ارتفع لديهن 29% مقارنة بالنساء الأخريات.