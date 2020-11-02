تراند اليوم : المافيا اليابانية تصدر أول مجلة أدبية

وكالات / مشرق نيوز

أصدرت العصابة الأكبر والأشهر في اليابان المعروفة باسم "ياكودزا ياماغوتي غومي" مجلة تحتوي على إبداعات شعرية وقصص حول النزهات وصيد الأسماك.

ويتم توزيع هذه المجلة المكونة من 8 صفحات على أعضاء العصابة التي تضم في صفوفها 27700 عضو.

كما تشمل المجلة مختلف أنواع الأدب الياباني من مواد ساخرة وفوازير مستوحاة من الثقافة المحلية، وذلك بحسب ما نشره موقع "نيوز رو" في 10 يوليو/تموز. يُذكر أن تعداد المافيا اليابانية "ياكودزا" التي تتألف نسبة 40% منها من جماعات الجريمة المنظمة في اليابان قد تقلص في العام الماضي، بفقدانها 3300 عنصر.

لهذاالسبب توجه رئيس المافيا كينيتي سينودا إلى أعضاء عصابته من خلال صفحة المجلة الأولى برسالة، جاء فيها أن العصابة تمر في ظروف عصيبة الآن، ولكي تتمكن من الحصول على الدخل من "عملها" ينبغي لها "الالتزام بأعراف وقوانين عالم الإجرام"، إذ لم يعد بإمكان "ياكودزا" الاعتماد بالكامل على سمعة العصابة و"علامتها المسجلة" بحسب وصفه.

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الجدير بالذكر أن تسمية "ياكودزا" تعود إلى لعبة ورق يابانية قديمة، حيث ترمز هذه الكلمة إلى الأوراق 3 و8 و9 التي تشكل مسمياتها مجتمعة كلمة "ياكودزا"

وبحسب قانون هذه اللعبة فان هذه الأوراق كانت تُعد الأسوأ وترمز إلى الخسارة.

وشيئا فشيئا تم إسقاط هذا المفهوم على فئات معينة من المجتمع، تشمل المهمشين والعاطلين وقطاع الطرق ولاعبي القمار، ومن ثم تحول إلى اسم العصابة الأقوى في اليابان.