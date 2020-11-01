شاهد: وفاة لواء بالجيش الليبي خلال كلمة له بأحد التجمعات

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا اليوم الأحد مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة اللواء بالجيش الليبي ونيس بوخمادة ، احد قادة القوات الخاصة خلال كلمة له في إحدى التجمعات.

وبحسب بيان للقيادة العامة للجيش الليبي نعت فيه بوخمادة، قالت: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحد أبطالها الذين عرفتهم ميادين الشرف والرجولة اللواء ونيس عبد الكريم بوخمادة المغربى، آمر القوات الخاصة الصاعقة الذى وافاه الأجل صباح اليوم بعد مرض لم يمهله طويلا".

وتابع البيان: "إذ ننعى اللواء ونيس، نستذكر مواقفه البطولية في محاربة الإرهاب ووقوفه الدائم إلى جانب الشعب، فقد كان دائما يتقدم الصفوف، ولم تغريه المكاتب والمناصب، ولم يغريه متاع الدنيا الزائل".

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وتولي بوخمادة في عام 2018 قيادة "مجموعة عمليات الجنوب" بقرار من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بهدف ضبط وحفظ الأمن بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد ، بحسب سكاي نيوز .

وحاز اللواء ونيس بوخمادة على عدة ألقاب منها "الفهد الأسمر" و"أسد الصاعقة"، ولا سيما بعد العمليات الصعبة التي خاضتها قوات الجيش على الجماعات الإرهابية، بمن فيها داعش، في بنغازي ودرنة.