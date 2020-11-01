تراند اليوم : مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس 1 bein-sport-max مشاهدة بي إن سبورت ماكس 2 تردد قناة بي ان سبورت ماكس 1 الناقلة لمباراة السعودية ور...

ننشر لكم زوارنا الاعزاء خدمة مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس 1 ،وسوف تتم إذاعة مباراة السعودية وروسيا عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1، وبي إن سبورت ماكس 2، إذ سوف يتولى التعليق رؤوف خليف، وخليل البلوشي، وأحمد الطيب، بينما تذاع المباراة على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم، وهي قنوات إيدمان أذربيجان وAZ TV، قناة ZDF ، قناة irib varzesh و irib tv على قمر عرب سات، وعبر قناة TRT 1 HD على القمر التركي.

مباراة كأس العالم بين السعودية وروسيا لكم عشاق كرة القدم لمتابعة الحدث الكروي الأهم هذا العام، واختبار متعة وإثارة مباريات كرة القدم في كأس العالم 2018 الآن مباراة السعودية وروسيا بجودة عالية بدون تقطيع.حيث سيتحول مباراة السعودية وروسيا إلى بؤرة استثنائية لمتابعة مباريات كرة القدم المشوقة، من خلال شاشات العرض العملاقة التي ستبث كافة مباريات كأس العالم مباشرة من قلب الملعب، بما في ذلك المباراة الحماسية التي ستجمع ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، 14 يونيو 2018، عند الساعة 7:00 مساءً.

تنطلق مباراة السعودية وروسيا فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات "بى إن سبورت" الرياضية.

وصعد منتخب السعودية لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخه، بعدما حل فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثانية فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا.

وتجمع مباراة روسيا والسعودية بين الأسوأ فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بين المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم، حيث يحتل منتخب روسيا المركز الـ 70 خلف السعودية صاحبة المركز الـ 67.

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وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين منتخبى روسيا والسعودية قبل مباراة الغد، حيث سبق والتقى المنتخبان فى مباراة ودية عام 1993، انتهت بفوز المنتخب السعودية بنتيجة 4 – 2.

يدير مباراة الغد الحكم الأرجنتينى نستور بيتانا، وسيساعد الحكم الأرجنتينى في هذه المهمة مواطناه خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا، بالإضافة إلى البرازيلي ساندرو ريتشى كحكم رابع، فيما سيتكون فريق حكام الفيديو المساعدين من ماسيميليانو إيراتي من إيطاليا (حكم الفيديو المساعد الأول)، ماورو فيجليانو من الأرجنتين (حكم الفيديو المساعد الثانى)، كارلوس أستروزا من تشيلى (حكم الفيديو المساعد الثالث) ودانييلي أورساتو من إيطاليا (حكم الفيديو المساعد الرابع).

وتولى بيتانا البالغ من العمر 42 عاما الشارة الدولية عام 2010، وهو ممثل سابق، وشارك فى إدارة مونديال 2014 السابق بالبرازيل، واختير كأفضل ثامن حكم فى البطولة.

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